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Схватка в Новых Санжарах: Каково самочувствие у полицейского, в которого попали камнем

Схватка в Новых Санжарах: Каково самочувствие у полицейского, в которого попали камнем
14:32 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook.com

Новости Украины:Геращенко заявил о состоянии полицейского, в которого накануне попали камнем, во время урегулировки правопорядка в Новых Санжарах.

Сотрудник полиции, в которого попал камнями один из протестующих в день беспорядков в Новых Санжарах в Полтавской области из-за размещения там граждан, эвакуированных из Китая из-за коронавируса, до сих пор в больнице - у него сотрясение мозга.

Об этом на брифинге в субботу заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Есть тот, кто бросил брусчатку в голову полицейского, у него (правоохранителя - ред.) сотрясение мозга, он до сих пор в больнице, у него 6 швов наложено на лице. Этот человек будет отвечать за нападение на полицейского", - сказал Геращенко. 

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По его словам, лицам, которые бросали камни в автобусы с эвакуированными гражданами, будут переданы административные протоколы.

Напомним, по словам Геращенко, полиция готовится предъявить подозрения и админпротоколы 24 задержанным в Новых Санжарах.

Как сообщалось ранее, самолет с эвакуированными украинцами из Уханя приземлился в Харькове. Эвакуированных специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции доставили на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Это привело к сопротивлению местных жителей, произошли столкновения.

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Украина, Травмы, Камень, Нацполиция, ГУНП, Новые Санжары.
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