"Нанесла ущерб психическому здоровью": суд Харьковщины оштрафовал женщину за домашнее насилие

Новости Украины:На Харьковщине суд оштрафовал женщину за домашнее насилие.

Изюмским горрайонный суд Харьковской области оштрафовал женщину на 170 грн ($6,95) за совершение домашнего насилия.

Она обругала своего сожителя, что вызвало у него "чувство эмоциональной неуверенности и нанесло ущерб его психическому здоровью".

Об этом сообщила пресс-служба суда, пишет "Судебная власть Украины".

Суд установил, что инцидент произошел 12 февраля.

"Гражданка К. начала ссору со своим сожителем, во время которой высказывалась в его адрес нецензурной бранью", — говорится в сообщении.

Правонарушительница свою вину в суде полностью признала, раскаялась и заверила, что больше не допустит подобного поведения. Кроме штрафа женщина также должна выплатить 420 грн ($17,16) судебного сбора.

Напомним, в феврале в Украине запустили горячую линию для предотвращения домашнего насилия по телефону 1547.