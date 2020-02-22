"Нанесла ущерб психическому здоровью": суд Харьковщины оштрафовал женщину за домашнее насилие

Изюмским горрайонный суд Харьковской области оштрафовал женщину на 170 грн ($6,95) за совершение домашнего насилия.
Она обругала своего сожителя, что вызвало у него "чувство эмоциональной неуверенности и нанесло ущерб его психическому здоровью".
Об этом сообщила пресс-служба суда, пишет "Судебная власть Украины".
Суд установил, что инцидент произошел 12 февраля.
"Гражданка К. начала ссору со своим сожителем, во время которой высказывалась в его адрес нецензурной бранью", — говорится в сообщении.
Правонарушительница свою вину в суде полностью признала, раскаялась и заверила, что больше не допустит подобного поведения. Кроме штрафа женщина также должна выплатить 420 грн ($17,16) судебного сбора.
Напомним, в феврале в Украине запустили горячую линию для предотвращения домашнего насилия по телефону 1547.