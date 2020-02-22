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Инцидент на Дегтяревском путепроводе: Кличко поручил провести осмотр столичных мостов

Инцидент на Дегтяревском путепроводе: Кличко поручил провести осмотр столичных мостов
17:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Кличко поручил коммунальным службам дополнительно обследовать столичные мосты.

Мэр Киева Виталий Кличко поручил коммунальным службам дополнительно обследовать мосты и путепроводы в городе и демонтировать фрагменты облицовки, представляющие потенциальную опасность для участников дорожного движения.

Такое поручение мэр дал в ходе совещания сегодня, на которое собрал руководителей дорожных служб и Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, сообщает пресс-служба городского головы.

"Мы должны предотвратить такие ситуации, как та, которая произошла в пятницу вечером на Дегтяревском путепроводе, где случилось осыпание фрагментов защитного слоя бетона. И это счастье, что не пострадали люди, - подчеркнул Кличко. - Необходимо дополнительно проверить все дорожные сооружения и демонтировать фрагменты облицовки, которые несут потенциальную опасность для участников дорожного движения".

При этом он добавил, что необходимо активизировать работы на мостах и путепроводах, которые планируют отремонтировать.

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Как отметили специалисты КК "Киевавтодор", на Дегтяревском путепроводе продолжаются первоочередные противоаварийные работы. Это один из старейших путепроводов столицы, построенный еще в 1963 году. С тех пор его ни разу капитально не ремонтировали. На путепроводе запланирован капремонт, специалисты уже завершают проектировочные работы. После экспертизы проекта дорожники начнут полное обновление Дегтяревского путепровода. Специалисты дорожных служб столицы в течение прошлого года провели обследование дорожных сооружений в столице.

"Всего в Киеве 171 конструкция мостов и путепроводов. 75 из них - в предаварийном состоянии, потому что их не ремонтировали по несколько десятилетий. Как, собственно, и немало дорог в городе. И сегодня мы эту ситуацию исправляем. Объемы работ большие, я понимаю. Но мы должны ускорить необходимые работы на тех объектах, которые определили для срочного обновления", - сказал Кличко.

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В пресс-службе мэра напомнили, что в течение последних нескольких лет в Киеве капитально отремонтировали путепроводы, которые не обновляли с момента открытия. В частности, мост на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской (построенный в 1963 году), на пересечении бульвара Гавела и проспекта Гузара (1977), на ул. Алматинской (1959), мост Метро через Русановский пролив (1964).

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Виталий Кличко, Киев, КГГА, Дегтяревский путепровод.
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