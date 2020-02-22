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Протесты на Харьковщине: местные жители перекрывали трассу (Видео)

Протесты на Харьковщине: местные жители перекрывали трассу (Видео)
18:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: livejournal

Новости Украины:На Харьковщине протестовали против добычи сланцевого газа.

Жители поселка Мерефа, что под Харьковом, утром перекрыли движение по трассе Харьков-Симферополь, протестуя против добычи сланцевого газа. Акция длилась около пяти часов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Около 60 местных жителей, не согласных с добычей сланцевого газа, перекрыли движение транспорта на трассе Харьков-Симферополь в городе Мерефа. Акция началась в 10 утра ", - сказали в полиции.

Участники акции заблокировали проезд, двигаясь по пешеходному переходу. Как видно из видео, выложенного на Youtube, несколько человек носили деревянный ящик, имитирующий гроб, с надписью: "Окружающая среда". На дороге образовалась пробка, некоторые объезжал участок по прилегающим дорогам.

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Как впоследствии сообщили Укринформу в полиции, акция закончилась около 15 часов. Правопорядок обеспечивали 15 сотрудников Харьковского отдела полиции, обошлось без инцидентов.

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Харьковская область, Сланцевый газ, Протесты, Мерефа.
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