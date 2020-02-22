Взрыв на АЗС произошел в Херсонской области, есть пострадавшие

Новости Украины:В Херсонской области на АЗС произошел взрыв. есть двое пострадавших.

В Херсонской области произошел взрыв на АЗС, есть двое пострадавших.

Об этом сообщил начальник ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области Сергей Черный в Facebook.

"22 февраля в 11:23 на пульт связи 4-й Государственной пожарно-спасательной части по охране Великоалександровского района поступила информация о взрыве емкости на АЗС по улице Производственная", - сообщил он.

По словам Черного, на месте пожарные установили, что взорвалась емкость 10 куб. м с парами газа и масла без последующего горения. Для охлаждения емкости спасательные подразделения совершили ее проливку.

"Во время взрыва пострадали два сотрудника АЗС. Один из них (34-летний мужчина) был доставлен скорой в Великоалександровскую ЦРБ с ожогами лица и рук 3-й степени, другой получил легкие ожоги лица и рук 2-й степени, однако от госпитализации отказался", - добавил начальник ГУ ГСЧС.

Он также сообщил, что станция находится на безопасном расстоянии от жилых домов. Жители населенного пункта не пострадали, добавил Черный.

Причина взрыва устанавливается.