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События в Новых Санжарах: Полтавчанин извинился перед правоохранителями за оскорбления

События в Новых Санжарах: Полтавчанин извинился перед правоохранителями за оскорбления
06:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Житель Полтавщины попросил прощение у правоохранителей за публичные оскорбления во время протестов в Новых Санжарах.

Житель Полтавской области извинился перед правоохранителями за публичные оскорбления во время протестной акции в поселке Новые Санжары, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"20 февраля 2020 во время акции протеста жителей Новых Санжар один из мужчин нецензурно выражался, унижая честь и достоинство правоохранителей. Бранные слова человек адресовал полицейскому - боевому офицеру, награжденному несколькими высокими наградами. Правонарушитель извинился за свое позорное поведение",- говорится в сообщении.

Напоминаем, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала про обстановку в санатории Национальной гвардии Украины в поселке Новые Санжары на Полтавщине, куда ранее она поселилась, чтобы показать свою солидарность с эвакуированными из Уханя (Китай) гражданами.

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Полиция, Санаторий, Полтавщина, Новые Санжары.
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