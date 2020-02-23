Новости Украины:Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"22 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский защитник получил ранения", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Восемь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно дважды вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, в районе Новомихайловки - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 9 мин, неподалеку Старогнатовки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, рядом с Красногоровкой - из станкового противотанкового гранатомета - 12 выстрелов, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе н.п. Лебединский - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Водяного – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, рядом с Гнутово - сиз станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов, а также противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрелы по украинским позициям, а именно два раза неподалеку Крымского - из минометов калибра 82 мм враг выпустил 20 мин, в районе н.п. Новолуганское - из минометов калибра 82 мм - 10 мин, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет", - добавили в штабе.