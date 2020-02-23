Скачать
Воскресенье, 23.02.2020
В Украине запускают платформу "Дія.Бізнес": что нужно знать и к чему готовиться
В Украине запускают платформу "Дія.Бізнес": что нужно знать и к чему готовиться
Коронавирус в мире: ВОЗ сделала важное заявление
Коронавирус в мире: ВОЗ сделала важное заявление
Фьюри забил Уайлдера в углу ринга (Видео)
Фьюри забил Уайлдера в углу ринга (Видео)
23 февраля - приметы и обряды в День Прохора
23 февраля - приметы и обряды в День Прохора

Спасатели назвали число погибших на водоемах с начала года

Спасатели назвали число погибших на водоемах с начала года
11:21 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины:В ГСЧС рассказали, что с начала года на водоемах погибло более 85 человек.

С начала 2020 года спасатели зафиксировали уже более 85 случаев гибели граждан на водных объектах страны. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"С начала 2020 года спасатели зафиксировали уже более 85 случаев гибели граждан на водных объектах страны. Среди погибших - 7 детей. Именно такую цену наши граждане платят за пренебрежение правилами безопасности на зимних водоемах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 20 февраля на пруду в селе Никольское Славянского района спасатели достали из воды тело местного жителя 1978 года рождения, который провалился под лед во время рыбалки. При этом, в Кропивницком спасателям удалось спасти горе-рыбака, провалившегося под лед на реке Ингул.

"Поэтому, с целью предупреждения несчастных случаев, спасатели продолжают патрулировать замерзшие реки и озера, во время которых призывают украинцев не выходить на тонкий и ненадежный лед", - добавили в пресс-службе.

В Харьковской области рыбак провалился под лед и утонул

Напомним, в Харьковской области на водоемах погибли 3 человека, водолазы смогли достать только тела двух из них.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Спасатели, водоемы, ГСЧС, Лёд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Доктор Комаровский посетил Новые Санжары: Вопросов куча, ответов нет
02 Протесты на Харьковщине: местные жители перекрывали трассу (Видео)
03 Яркое открытие: Верка Сердючка начала финал Нацотбора (Видео)
04 События в Новых Санжарах: Полтавчанин извинился перед правоохранителями за оскорбления
05 Уайлдер - Фьюри 2: видео боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе ранен один украинский военный
На Донбассе ранен один украинский военный
Коронавирус: сколько человек уже выздоровели
Коронавирус: сколько человек уже выздоровели
Какие востребованные вакансии ждут украинцев в 2020 году
Какие востребованные вакансии ждут украинцев в 2020 году
Что известно о победителях Нацотбора: биография Go_A (Фото, Видео)
Что известно о победителях Нацотбора: биография Go_A (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь