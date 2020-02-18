В Харьковской области рыбак провалился под лед и утонул

Новости Украины:Под Харьковом 69-летний мужчина умер после того, как провалился под лед.

В с.Малая Рогань (Харьковская область) во время ловли рыбы 69-летний мужчина провалился под лед и погиб.

"По прибытию спасателей на место происшествия было установлено, что на расстоянии 200 метров от берега на поверхности находится тело погибшего мужчины. Сотрудники Службы спасения с помощью резиновой лодки, спасательной веревки и подручных средств вытащили мужчину без признаков жизни из воды и доставили на берег", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Напомним, 18 февраля вечером в пгт Лозовая Харьковской области под лед провалились 3 детей (2007 г.р.), двое из них погибли. Бойцы подразделения ГСЧС достали из пруда тела двух погибших детей. К работам от ГСЧС привлекалось 7 чел. личного состава и 2 единицы техники.

В селе Новогригорьевка Волновахского района Донецкой области под лед провалились двое рыбаков, один погиб.