Огонь - не игрушка: на Николаевщине неизвестные подожгли свалку

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13:09 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГСЧС

Новости Украины:Пожарные Николаевщины ночью тушили горящую свалку.

На Николаевщине произошел пожар на свалке, горел мусор на площади 1 тыс. Кв м. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс службы ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщается, что о пожаре на свалке в селе Мешково-Погорелово Витовского района области сообщили 22 февраля в 00:02.

"Установлено, что горел мусор на площади 1000 кв м. Спасатели в 00:35 локализовали пожар, в 3:20 - полностью ликвидировали. Тушение осложняло большое накопление мусора, под которым постоянно оказывались новые очаги горения", - говорится в сообщении.

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Указано, что по предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленного лица.

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Николаевская область, Пожар, ГСЧС, Мешково-Погорелово.
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