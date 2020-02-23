В Николаевской области маршрутка с пассажирами столкнулась с грузовиком

Новости Украины:На автодороге "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" в Николаевской области в результате столкновения маршрутки с грузовиком травмированы 10 человек.

В Николаевской области вечером 22 февраля на автодороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и маршрутки.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Николаевской области.

"Полиция проводит расследование обстоятельств ДТП в Николаевском районе, в результате которого травмы получили 10 человек. 22 февраля, около 18:30 на 115 км автодороги "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" в Николаевском районе произошло столкновение грузового автомобиля DAF с цистерной с маршрутным микроавтобусом, сообщением "Маловарваровка - Центральный рынок", следовавших во встречном направлении", - говорится в сообщении.

Вследствие ДТП восемь пассажиров и водитель автобуса, а также водитель грузовика с телесными повреждениями были доставлены в больницу Николаева.

Всего в рейсовом автобусе находились 12 пассажиров и водитель.

Предварительно следователи квалифицировали событие по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, в Николаевской области в результате столкновения рейсового автобуса и грузовика пострадали 17 человек.

6 февраля около 5 часов утра на трассе Одесса - Киев возле села Болгарка Раздельнянского района перевернулся рейсовый автобус с пассажирами.