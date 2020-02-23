ДТП в Киеве: авто влетело в остановку с людьми

Новости Украины:В Днепровском районе столицы на перекрестке бульвара Перова и улицы Петра Запорожца произошла авария, которая лишь чудом не превратилась в трагедию.

В субботу, 22 февраля, в Киеве на перекрестке улицы Петра Запорожца и бульвара Перова в результате аварии BMW врезался в остановку с людьми.

Об этом сообщают Вартові.Еспресо.

По предварительным данным, в направлении проспекта Шухевича по бульвару двигался автомобиль Nissan, который начал поворот налево на Петра Запорожца. В это время с противоположного направления бульвара ехал BMW, которому по неизвестным причинам водитель Nissan не предоставил преимущество в движении.

Водитель "немца" пытался избежать столкновения, однако ему это так и не удалось осуществить. Произошло столкновение, от которого BMW частично выбросило на остановку общественного транспорта. К счастью в этот момент на остановке почти не находились люди, что отвело от большой беды.

Без пострадавших в ДТП не обошлось. "Скорая" госпитализировала обоих водителей с подозрениями на переломы.

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