ДТП в Киеве: авто влетело в остановку с людьми

В субботу, 22 февраля, в Киеве на перекрестке улицы Петра Запорожца и бульвара Перова в результате аварии BMW врезался в остановку с людьми.
Об этом сообщают Вартові.Еспресо.
По предварительным данным, в направлении проспекта Шухевича по бульвару двигался автомобиль Nissan, который начал поворот налево на Петра Запорожца. В это время с противоположного направления бульвара ехал BMW, которому по неизвестным причинам водитель Nissan не предоставил преимущество в движении.
Водитель "немца" пытался избежать столкновения, однако ему это так и не удалось осуществить. Произошло столкновение, от которого BMW частично выбросило на остановку общественного транспорта. К счастью в этот момент на остановке почти не находились люди, что отвело от большой беды.
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