Штормовой циклон: в каких областях резко ухудшится погода

Новости Украины:23-24 февраля в Украине ожидается осложнение погодных условий - сильный ветер 25-28 м/с.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"В связи с перемещением активного циклона ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью 24 февраля в западных, днем в юго-восточных областях местами значительные осадки", - говорится в сообщении.

23 февраля в Украине усиление ветра до 15-22 м/с, 24 февраля местами, кроме северо-восточной части, сильный ветер 25-28 м/с.

В Карпатах снег, ночью 24 февраля значительный снег, сильная метель, на дорогах снежные заносы, гололедица.

23 февраля порывы ветра 25-30 м/с, а 24 февраля - 40 м/с.

В ГСЧС заметили, что погодные условия осложнят работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства, в Карпатах на отдельных участках дорог возможно прекращение движения транспорта.

Напомним, в Киеве сегодня ожидается сильный ветер. Укргидрометцентр предупреждает жителей столицы о порывы ветра 17-22 м / с (И уровень опасности, желтый).