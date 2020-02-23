Массовая драка в центре Львова: пострадали полицейские

Новости Украины:В центре Львова произошла массовая драка, травмированы два полицейских.

Два сотрудника патрульной полиции получили травмы, пытаясь прекратить массовую драку в центре Львова, сообщает пресс-служба управления патрульной полиции во Львовской области.

"Сегодня, около 02:35 в полицию поступило сообщение о массовой драке на площади Рынок... Во время прекращения правонарушения двое патрульных полицейских получили телесные повреждения и обратились за медпомощью", – указано в сообщении полиции.

Полицейские установили, что к нанесению травм причастны 24-летний и 38-летний жители Львова.

В сообщении не указано, сколько именно человек принимали участие в драке, о ее причине, а также о других пострадавших.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотрено по части 2 статьи 345 УК Украины (Угроза или насилие относительно сотрудника правоохранительного органа).