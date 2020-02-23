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Смерть Старицкого: Полиция переквалифицировала дело в умышленное убийство

Смерть Старицкого: Полиция переквалифицировала дело в умышленное убийство
11:26 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:В полиции говорят, что нашли новые факты в деле самоубийства Сергея Старицкого.

Национальная полиция переквалифицировала дело о смерти человека в доме экс-министра иностранных дел. В полиции говорят, что теперь дело будет расследоваться как убийство. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины. 

В полиции заявили, то имеют данные, которые свидетельствуют о том, что мужчина не сам покончил с собой, а был убит. Поэтому полиция и переквалифицировала дело из самоубийства в умышленное убийство.

По предварительной информации в доме находилось трое человек, семейная пара и их гость. В полиции говорят, что компания выпивала. По словам женщины, она находилась в другой комнате, когда мужчина из пистолета хозяина дома выстрелил себе в голову.

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В полиции сообщили, что проводят все необходимые меры, чтобы установить истинную картину произошедшего. 

Как сообщалось ранее, в полицию поступило сообщение, что в одном из домов на окраине Киева мужчина совершил самоубийство. Позже стало известно имя погибшего. Им оказался предприниматель, бывший руководитель телеканала "Интер" и гендиректор телеканала "Тонис" Сергей Старицкий. Он застрелился в доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары.  

Напомним, экс-руководитель телеканала "Интер" застрелился в доме бывшего главы МИД.

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Киев, Леонид Кожара, Нацполиция, Сергей Старицкий.
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