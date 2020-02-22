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Гибель экс-главы "Интера": Atlantic Group подтвердил информацию

Гибель экс-главы "Интера": Atlantic Group подтвердил информацию
19:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины:В холдинге Atlantic Group подтвердили информацию о гибели Старицкого

В коммуникационном холдинге Atlantic Group подтвердили информацию о гибели бывшего руководителя телеканала "Интер", генерального директора предприятия Сергея Старицкого.

Об этом говорится в сообщении Atlantic Group в Facebook.

"С огромным сожалением сообщаем, что вчера поздно вечером погиб генеральный директор Atlantic Group Сергей Геннадьевич Старицкий", - отмечается в заметке.

В Atlantic Group добавили, что "холдинг и вся рекламная отрасль Украины потеряли настоящего профессионала, который внес неоценимый вклад в развитие сферы. Инициатор, проактивный лидер и отличный менеджер, он сумел задать темп развития отрасли и внедрить мировой опыт еще с первых лет независимости Украины".

Сообщается, что Старицкий долгое время работал в сфере международных и коммерческих связей до того, как в 1992 году стал соучредителем Atlantic Group.

В профессиональном багаже Старицкого также - руководство телеканалом "Интер" и департаментом международных связей Украинской государственной телерадиокомпании.

Как сообщалось ранее, по данным полиции, 21 февраля в селе Чайки Киевской области покончил с собой 56-летний житель столицы.

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На спецлинию "102" позвонила жительница села Чайки и сообщила, что в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, приехавший в гости из Киева. Полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. На месте происшествия в качестве вещественного доказательства изъяты пистолет, патроны и гильза.

По предварительным данным правоохранителей, киевлянин покончил с собой, когда хозяева дома, муж с женой, были в других комнатах по своим делам.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, с дополнительной отметкой "Самоубийство".

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В то же время, по данным некоторых СМИ, погибшим является бывший руководитель телеканала "Интер", предприниматель Старицкий, самоубийство он совершил в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары.

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Киевская область, Нацполиция, Сергей Старицкий, Atlantic Group.
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