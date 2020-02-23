Новости Украины:В Черное море вошел американский ракетный эсминец УРО Ross.

В акваторию Черного моря вошел американский ракетный эсминец УРО Ross.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

Как отметили в центре, Черноморский флот России следит за зашедшим в акваторию Черного моря американским ракетным эсминцем УРО Ross.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (с управляемым ракетным оружием) Ross ВМС США, зашедшего в 18:30 мск 23 февраля 2020 года в акваторию Черного моря», - говорится в сообщении.