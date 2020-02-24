Скачать
Понедельник, 24.02.2020
Нацбанк вводит в обращение новые 200 гривень
Нацбанк вводит в обращение новые 200 гривень
Коронавирус: Китай заявляет о наличии вакцины
Коронавирус: Китай заявляет о наличии вакцины
Король вернулся: Фьюри закатил грандиозную вечеринку (Видео)
Король вернулся: Фьюри закатил грандиозную вечеринку (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 25 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 25 февраля

"Мешала спать": В Киеве нетрезвый отец избил 7-месячную дочь

"Мешала спать": В Киеве нетрезвый отец избил 7-месячную дочь
12:02 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook.com

Новости Украины:В Киеве мужчина находясь в нетрезвом состоянии избил свою 7-месячную дочь.

В городе Васильков Киевской области отец избил 7-месячную дочь из-за того, что в ребенок мешал ему спать. Ее госпитализировали с гематомой и сотрясением мозга.

Об этом сообщает ГУНП в Киевской области.

"Ночью в городе Васильков, мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес травмы 7-месячной дочери. Затем полицейским он объяснил, что младенец своим плачем, мешал ему спать", - сказано в сообщении. 

В Киеве на ВДНХ в ресторане произошел пожар 

По данным полиции, зайдя в комнату, мать выхватила ребенка и выбежала с ним из дома. Затем женщина вызвала врачей скорой. Сейчас пострадавшая девочка находится в больнице с гематомой и сотрясением головного мозга. 

41-летний отец-злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Мужчине объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 (Покушение на преступление) ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Досудебное расследование продолжается.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Дети, Насилие, Нацполиция, ГУНП.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: в Украине на несколько дней ухудшится погода
02 "Самый красивый преступник в мире" вернулся на подиум (Фото)
03 OnePlus 8 Pro "засветилась" на реальном снимке (Фото)
04 К чему может привести нехватка магния?
05 "Баталии" в Новых Санжарах: полиция ищет зачинщиков искусственной паники
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Карпатах намело больше метра снега
В Карпатах намело больше метра снега
Из-за мокрого снега Киев снова парализовали пробки
Из-за мокрого снега Киев снова парализовали пробки
Совместные проекты: Украина обсудила с Венгрией либерализацию автоперевозок
Украина обсудила с Венгрией проект автоперевозок
Елизавета II уступила принцу Гарри и Меган Маркл: детали
Елизавета II уступила принцу Гарри и Меган Маркл: детали
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь