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В Киеве на ВДНХ в ресторане произошел пожар

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В Киеве на ВДНХ в ресторане произошел пожар
10:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: скриншот

Новости Украины:Утром в Голосеевском районе Киева по адресу проспект Глушкова, 1 произошел пожар.

В Киеве в 7:27 понедельника по проспекту Глушкова,1, на территории ВДНХ в помещении кухни заведения общественного питания возник пожар на площади 100 кв, сообщает пресс-служба столичного главка Госслужбы Украины по ЧС.

"24 февраля в 7:27 по проспекту Глушкова, 1 в Киеве, на территории ВДНХ в помещении кухни заведения общественного питания возник пожар на площади 100 кв. м. В 8:32 пожар локализован на площади 150 кв. м, в 9:04 - ликвидирован", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что в результате пожара никто не пострадал.

К тушению были привлечены 15 человек личного состава и 3 единицы техники ГСЧС.

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Напомним, вечером в воскресенье, 16 февраля, на Крещатике в Киеве произошел пожар в ресторане "Шато".

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Киев, Пожар, ГСЧС, Происшествие.
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