В Ивано-Франковске загорелась школа

Новости Украины:Утром 21 февраля в селе Селец Ивано-Франковской области произошел пожар в здании школы.

Утром в селе Селец в Ивано-Франковской области загорелась школа, в результате происшествия на данный момент никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

"21 февраля в 7:19 поступило сообщение о пожаре в школе в селе Селец Тисменицкого района. К месту немедленно были направлены пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении.

Прибыв к месту вызова было установлено, что горит перекрытие школы между 2-м и чердачным этажом на площади 25 кв. м.

К ликвидации привлечено 5 единиц техники и 19 человек личного состава.

В 7:45 пожар локализован. Пострадавших нет.

Напомним, в четверг, 20 февраля, в Первомайске (Николаевская обл.) в результате взрыва топливного бака погибло двое и пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что на Гаити произошел пожар в несанкционированном детском доме. В результате пожара погибли 15 детей. Детей можно было спасти, но для этого у пожарных не было необходимого оборудования.