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В неофициальном приюте для сирот на Гаити вспыхнул пожар: почти два десятка погибших

В неофициальном приюте для сирот на Гаити вспыхнул пожар: почти два десятка погибших
09:56 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:Вследствие пожара в нелегальном детском доме на Гаити погибли 15 детей, у спасателей не было оборудования, чтобы их спасти.

Пятнадцать детей погибли после пожара, охватившего детский дом на Гаити, который находится в ведении американской религиозной организации. Об этом сообщает The Guardian.

"Двое детей сгорели заживо, когда в четверг вечером в приюте Церкви Библейского Понимание на окраине Порт-о-Пренса вспыхнул пожар. Тринадцать других скончались в больнице от удушья", — говорится в сообщении.

"Спасатели прибыли на место происшествия на мотоциклах и не имели баллонов с кислородом или машин скорой помощи, необходимых для доставки детей в больницу", — сказал сотрудник службы гражданской защиты Гаити. "Их можно было бы спасти", — добавил он. "У нас не было оборудования, чтобы спасти их жизни".

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Пожар, Дети, Погибшие, Гаити, Пожар на Гаити.
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