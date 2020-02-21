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В Первомайске взорвался топливный бак, погибли двое людей

В Первомайске взорвался топливный бак, погибли двое людей
08:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины:В городе Первомайск на территории гаражного кооператива во время сварки топливного бака произошел взрыв, вследствие чего погибли двое людей.

В четверг, 20 февраля, в Первомайске (Николаевская обл.) в результате взрыва топливного бака погибло двое и пострадал один человек, сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"20 февраля в 16.28 в г.Первомайск на территории гаражного кооператива при сварке топливного бака произошел взрыв, в результате чего 2 человека погибли и 1 госпитализирован в тяжелом состоянии", – говорится в утренней сводке на сайте ведомства в пятницу утром.

В 16.40 подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован. Разрушений строительных конструкций нет.

От ведомства привлекалось 10 человек и 2 единицы техники.

Напомним, в Черниговской области 20 февраля произошел пожар резервуара на нефтебазе вблизи пгт Лосиновка Нежинского района.

16 февраля в Хмельницком на улице Довженко в квартире пятиэтажного жилого дома произошел пожар, спасатели эвакуировали более 40 человек.

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Пожар, Первомайск, ГСЧС, Происшествие.
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