В Хмельницком загорелась многоэтажка: эвакуировали более 40 человек

Новости Украины:В Хмельницком на улице Довженко в квартире пятиэтажного жилого дома произошел пожар, спасатели эвакуировали более 40 человек.

В Хмельницком из-за пожара в квартире 5-этажного дома эвакуировали 42 человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области.

"15 февраля в 20:10 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома на улице Довженко в областном центре", - сказано в сообщении.

По прибытию на место вызова было установлено, что пожар возник в жилой комнате квартиры на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

Благодаря оперативным действиям спасателей при пожаре было спасено 3 детей с верхних этажей и 42 человека эвакуированы из соседних квартир. Пожар площадью 12 кв.м. локализован в 20:19, ликвидирован в 20:20.

Напомним, в Днепре во время пожара в одной из комнат общежития пострадали 5 человек.

В Хмельницком произошел пожар на территории вещевого рынка "Рынок Ранковый", горел торговый киоск.