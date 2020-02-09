Пугающая статистика: В ГСЧС рассказали о количестве украинцев, погибших в пожарах

Число погибших в результате пожаров в Украине пересекло отметку в 200 человек с начала года. В общем произошло более 5 тыс. пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Всего с начала года на территории Украины возникло уже более 5 тыс. пожаров. Из них в жилом секторе - более 2 тыс. 800 случаев. Количество погибших на них уже пересекло отметку в 200 человек", - говорится в сообщении.
Указано, что основными причинами возникновения возгораний, которые могут привести к гибели людей, является небрежность украинцев и пренебрежение элементарными нормами пожарной безопасности.
Как сообщалось ранее, 3 февраля сообщалось, что жертвами пожаров за неделю стали 26 человек.
Напомним, в службе ГСЧС Украины заявили, что с начала этого года уже не менее 40 человек погибли на водоемах.