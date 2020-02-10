Во Львове горело студенческое общежитие, есть пострадавший

Новости Украины:Во Львове на улице Туган-Барановского произошел пожар в комнате на четвертом этаже пятиэтажного студенческого общежития.

19-летнего юношу госпитализировали в результате пожара в здании студенческого общежития Львовской национальной академии ветеринарной медицины во Львове, сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС во Львовской области.

"В 04:20 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре во Львове по улице Туган-Барановского, 13 на четвертом этаже 5-этажного общежития №3 Львовской национальной академии ветеринарной медицины имени Гжицкого", – указано в сообщении.

Во время пожара пострадал 19-летний юноша, которого госпитализировали с отравлением продуктами горения.

Пожарные спасли 3 человек и вывели из здания еще 20.

Пожар был ликвидирован в 04:39. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

Напомним, в Днепре во время пожара в одной из комнат общежития пострадали 5 человек.