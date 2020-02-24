В зоне отчуждения задержали четырех сталкеров

Новости Украины:Пограничники задержали четырех граждан Украины в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

В воскресенье, за попытку незаконного проникновения в зону отчуждения Чернобыльской АЭС с целью экстремального туризма и отдыха, пограничники Житомирского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции задержали четырех граждан Украины.

"Харьковчанин и трое жителей столицы пересекли тыловую границу зоны ЧАЭС вне установленных пунктов контроля и намеревались отправиться вглубь запрещенной территории. Правоохранители задержали нарушителей неподалеку отселенного пгт Вильча", - говорится в сообщении Госпогранслужбы, обнародованном в понедельник утром.

В настоящее время за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, на сталкеров составлены соответствующие административные документы.