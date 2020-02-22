Украинские пограничники обнаружили рекордную партию контрабандных сигарет (Видео)

Новости Украины:На границе с Румынией украинские пограничники изъяли 146 ящиков с сигаретами.

На границе с Румынией украинские пограничники обнаружили рекордную партию контрабандных сигарет в 146 ящиков на 2-2,5 миллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Рекордную в этом году партию контрабандных сигарет - 146 ящиков - задержали на Буковине пограничники Черновицкого отряда. Табачные изделия в Румынию пытались переправить жители пограничного Красноильска в ночь с 20 на 21 февраля", - говорится в сообщении.

Группу молодых людей, которые шли с носилками в сторону границы, обнаружил пограничный наряд отдела "Красноильск". С появлением пограничников мужчины прибегли к бегству. Не остановили их даже предупредительные выстрелы вверх. Однако, во время преследования правонарушителей, охранникам границы с помощью служебной собаки удалось выйти на след одного из беглецов. Жителя Красноильска пограничники задержали около полуночи.

Проверяя прилегающую к границе территорию на этом направлении группой реагирования и резервом, который прибыл на участок границы, выявлено более 50 пакетов с сигаретами различных марок. В общем пограничники обнаружили 146 ящиков подакцизного товара. По предварительной оценке, стоимость сигарет составляет 2-2,5 миллиона гривен.

Что касается задержанного, то ему придется отвечать за попытку нарушения государственной границы и злостное неповиновение законным требованиям представителей Госпогранслужбы.

Устанавливается его причастность к перемещению контрабандных сигарет и другие лица, возможно являющиеся его сообщниками.

Напомним, Киевские таможенники задержали иностранцев, которые собирались нелегально ввезти в Украину 400 кг сушеного манго.