Аномальная зима: в Черкасской области с января цветут редкие подснежники (Фото)

Новости Украины:Студенты местного университета расположились посреди урочища Холодный Яр, рядом с лужайками с подснежниками.

На Черкащине, в урочище Холодный Яр, в связи с аномально теплой зимой очень рано расцвели подснежники.

Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что в последний раз такое случалось еще 20 лет назад. Цветы разрослись на площадь более 60 гектаров.

Многих привлекает красота подснежников, но не у всех благие намерения. Поэтому на защиту цветочного рая стали студенты Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого.

Украшенные лужайки обходят по очереди. Следят, чтобы никто не рвал и не топтал цветы. Студент Юрий Диденко там уже второй раз, осматривает все участки и за день проходит почти 20 километров.

Тажке студенты рассказали, что специально все огородили красной лентой.

Такие студенческие патрулирование организуют уже 19 лет подряд. Из года в год желающих нарвать букетик меньше. А вот раньше бывало, что браконьеры приходили с сумками, чтобы запастись цветами на продажу.

В этом году туристов еще мало, ведь из-за аномально теплой зимы подснежники расцвели слишком рано. Последний раз такое было аж 20 лет назад. Побеги появились в декабре, а первые цветы - в середине января. С каждым годом территория их цветения становится все больше.

Сейчас подснежники цветут на 60 гектарах Холодного Яра. Чтобы их количество не уменьшалось, охранники призывают не рвать и не топтать растения. А нарушители заплатят штраф до двух тысяч гривен и еще дополнительно за каждую сорванный цветок.