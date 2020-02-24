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Пункты пропуска на Донбассе переходят на весенний график

Пункты пропуска на Донбассе переходят на весенний график
12:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГПСУ

Новости Украины:Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе с 1 марта 2020 года переходят на весенний график.

Все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей с 1 марта будут работать по весеннему графику, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"К вниманию граждан, которые направляются через линию разграничения. С 1 марта 2020 года, по решению командующего Объединенных сил, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения переходят на весенний период работы, из-за чего устанавливается новый график пропускных операций", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться ежедневно с 7:00 до 18:30.

На Донбассе один из контрольных пунктов приостановит работу

Госпогранслужба Украины просит граждан учесть эту информацию при планировании поездок и пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда.

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Госпогранслужба, Пункты пропуска, Донбасс, КПВВ.
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