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В Киеве задержали "курьера", который раскладывал "закладки" с наркотиками(Видео)

В Киеве задержали "курьера", который раскладывал "закладки" с наркотиками(Видео)
13:01 Сегодня Телеграф Фото: npu.gov.ua

Новости Украины:В Киеве задержали преступника, который раскладывал "закладки" с наркотиками для дальнейшего сбыта.

Следователи изъяли вещественные доказательства, которые направили на экспертизу, и начали уголовное производство. Фигуранту грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Наряд полиции охраны на проспекте Победы увидел подозрительного мужчину, который ходил между домами и якобы что-то прятал. Правоохранители остановили его для проверки, а при общении он признался, что имеет при себе запрещенные вещества. На место прибыла следственно-оперативная группа, чтобы задокументировать преступление. 

Как рассказал заместитель начальника отдела полиции № 3 Шевченковского управления полиции Михаил Густяк, правоохранители изъяли у правонарушителя девять пакетов с расфасованными наркотиками:

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"Мы установили, что парень из телеграмм канал устроился на работу курьера, после чего получил задание забрать расфасованный каннабис и разложить возле метро Нивки. На момент задержания молодой человек успел сделать пять закладок. Наркотические вещества мы изъяли и направили на экспертное исследование ".

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Задержанный - 27-летний киевлянин, рассказал правоохранителям, что за одну закладку ему платили 70 гривен. Он раскладывал наркотики и отправлял потенциальным клиентам фото с координатами местонахождения товара.

"Мы открыли уголовное производство по части второй статьи 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении, ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества ", - добавил правоохранитель.

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Киев, Украина, Наркотики, Каннабис.
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