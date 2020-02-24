Стихийные последствия: В Одессе более 140 населенных пунктов обесточено

Новости Украины:В Одесской области вследствие непогоды были обесточены более 140 населенных пунктов.

В Одесской области из-за непогоды обесточено 145 населенных пунктов.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, по состоянию на 15.00 понедельника, из-за ураганного ветра без электрики остаются 145 населенных пунктов, в частности, в Березовском районе области - 24, в Подольском - 12, в Измаильском районе - 1, в Белгород-Днестровском – 27, в Раздельнянском – 24, в Овидиопольском - 8, Лиманском – 17, Ивановском – 16, в Беляевском районе – 7 и пр.

Также в результате сильного ветра сорвало кровли на 16 объектах, в частности, на домах культуры в райцентрах Беляевка и Ананьев, в Любашевке – со здания больницы, с магазина - в Беляевке, со здания железнодорожной станции – в Подольске, а также – с 11 жилых домов.

На ликвидацию последствий непогоды подразделения Главного управления ГСЧС привлекались 11 раз, из них дважды – в помощь населению для разборки аварийных конструкций и 9 раз на уборку поваленных деревьев.

Всего от ГСЧС привлечено 11 единиц пожарной техники и 42 человека личного состава.

Как сообщалось ранее, в Одессе из-за ураганного ветра повалено почти 150 деревьев, одно из которых смертельно травмировало женщину.