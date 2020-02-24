Скачать
Понедельник, 24.02.2020
Минэкономики прогнозирует рекордный урожай зерновых
Минэкономики прогнозирует рекордный урожай зерновых
Коронавирус: еще две страны сообщили о первых случаях заражения
Коронавирус: еще две страны сообщили о первых случаях заражения
Суркис жестко раскритиковал УАФ
Суркис жестко раскритиковал УАФ
В элегантном платье: Стильный выход Иванки Трамп (Фото)
В элегантном платье: Стильный выход Иванки Трамп (Фото)

Стихийные последствия: В Одессе более 140 населенных пунктов обесточено

Стихийные последствия: В Одессе более 140 населенных пунктов обесточено
16:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: dsns.gov.ua

Новости Украины:В Одесской области вследствие непогоды были обесточены более 140 населенных пунктов.

В Одесской области из-за непогоды обесточено 145 населенных пунктов.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, по состоянию на 15.00 понедельника, из-за ураганного ветра без электрики остаются 145 населенных пунктов, в частности, в Березовском районе области - 24, в Подольском - 12, в Измаильском районе - 1, в Белгород-Днестровском – 27, в Раздельнянском – 24, в Овидиопольском - 8, Лиманском – 17, Ивановском – 16, в Беляевском районе – 7 и пр.

Также в результате сильного ветра сорвало кровли на 16 объектах, в частности, на домах культуры в райцентрах Беляевка и Ананьев, в Любашевке – со здания больницы, с магазина - в Беляевке, со здания железнодорожной станции – в Подольске, а также – с 11 жилых домов.

В Одессе погибла женщина - на нее упало дерево

На ликвидацию последствий непогоды подразделения Главного управления ГСЧС привлекались 11 раз, из них дважды – в помощь населению для разборки аварийных конструкций и 9 раз на уборку поваленных деревьев.

Всего от ГСЧС привлечено 11 единиц пожарной техники и 42 человека личного состава.

Как сообщалось ранее, в Одессе из-за ураганного ветра повалено почти 150 деревьев, одно из которых смертельно травмировало женщину.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Одесса, ГСЧС, Нацполиция, ГУНП.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: в Украине на несколько дней ухудшится погода
02 OnePlus 8 Pro "засветилась" на реальном снимке (Фото)
03 "Самый красивый преступник в мире" вернулся на подиум (Фото)
04 К чему может привести нехватка магния?
05 Масленица 2020: прикольные поздравления и открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине продолжает снижаться стоимость газа
В Украине продолжает снижаться стоимость газа
В Украине появится новая военная стратегия
В Украине появится новая военная стратегия
Названа причина аномально теплой зимы
Названа причина аномально теплой зимы
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (17.02 – 23.02.2020)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь