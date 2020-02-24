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В Одессе погибла женщина - на нее упало дерево

В Одессе погибла женщина - на нее упало дерево
14:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Думская

Новости Украины:В результате урагана в Одессе погибла пожилая женщина - на нее упало дерево.

В центре Одессы упавшее из-за ветра дерево смертельно травмировало 69-летнюю женщину.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел на улице Неженской. Отмечается, что возле жилого дома большое дерево рухнуло на 69-летнюю женщину, в результате полученных травм она погибла на месте.

На месте работает следственно-оперативная группа. Предварительная квалификация уголовного производства – ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") УК Украины.

Снежный циклон: в Украине на несколько дней ухудшится погода

Как сообщалось, сегодня в Одессе ураганный ветер повалил почти 50 деревьев, повреждены автомобили. Из-за обрыва контактной сети частично парализовано движение общественного электротранспорта.

В результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) состоянием на утро понедельника обесточен 251 населенный пункт в 7 областях Украины.

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Одесса, Ураган, Ветер, Происшествие.
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