В Украине без света остались более 250 населенных пунктов

Новости Украины:Из-за непогоды обесточен 251 населенный пункт в 7 областях Украины.

В результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) состоянием на утро понедельника обесточен 251 населенный пункт в 7 областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"24 февраля в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 251 населенный пункт в 7 областях, а именно: Львовская - 70, Ивано-Франковская - 69, Тернопольская - 65, Волынская - 23, Черновицкая - 12 и Ровенская – 1", - говорится в сообщении на сайте ГСЧС в понедельник утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 24 февраля в Украине ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, ночью на Правобережье, днем в Украине местами 25-28 м/с; временами дождь и мокрый снег (ночью в западных, северных областях, днем в восточной части значительные осадки); температура в течение суток от 5° тепла до 1° мороза, днем на юге и Закарпатье 4-9° тепла.

В Карпатах ночью значительный, днем умеренный мокрый снег, порывы ветра 25-30 м/с, ночью 40 м/с, сильная метель, температура ночью и днем 1-6° мороза, на дорогах гололедица.

В Киеве - ночью значительный, днем умеренный дождь и мокрый снег; порывы ветра 17-22 м/с; температура ночью 1-3° тепла, днем 3-5° тепла.