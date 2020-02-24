Скачать
Понедельник, 24.02.2020
Итоги дня 23 февраля: еще одна эвакуация из Китая, больная иностранка в Новых Санжарах и Малюська в Виннице
Итоги дня 23 февраля: еще одна эвакуация из Китая, больная иностранка в Новых Санжарах и Малюська в Виннице
Коронавирус в Китае: за сутки умерли 150 человек, всего жертв почти 2600
Коронавирус в Китае: за сутки умерли 150 человек, всего жертв почти 2600
Костюк завоевала титул турнира ITF в Каире
Костюк завоевала титул турнира ITF в Каире
24 февраля - приметы и обряды в День Власия
24 февраля - приметы и обряды в День Власия

В Украине без света остались более 250 населенных пунктов

В Украине без света остались более 250 населенных пунктов
08:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Из-за непогоды обесточен 251 населенный пункт в 7 областях Украины.

В результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) состоянием на утро понедельника обесточен 251 населенный пункт в 7 областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"24 февраля в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 251 населенный пункт в 7 областях, а именно: Львовская - 70, Ивано-Франковская - 69, Тернопольская - 65, Волынская - 23, Черновицкая - 12 и Ровенская – 1", - говорится в сообщении на сайте ГСЧС в понедельник утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 24 февраля в Украине ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, ночью на Правобережье, днем в Украине местами 25-28 м/с; временами дождь и мокрый снег (ночью в западных, северных областях, днем в восточной части значительные осадки); температура в течение суток от 5° тепла до 1° мороза, днем на юге и Закарпатье 4-9° тепла.

Штормовой циклон: в каких областях резко ухудшится погода

В Карпатах ночью значительный, днем умеренный мокрый снег, порывы ветра 25-30 м/с, ночью 40 м/с, сильная метель, температура ночью и днем 1-6° мороза, на дорогах гололедица.

В Киеве - ночью значительный, днем умеренный дождь и мокрый снег; порывы ветра 17-22 м/с; температура ночью 1-3° тепла, днем 3-5° тепла.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Погода, ЛЭП, Ветер, ГСЧС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Самый красивый преступник в мире" вернулся на подиум (Фото)
02 "Баталии" в Новых Санжарах: полиция ищет зачинщиков искусственной паники
03 К чему может привести нехватка магния?
04 OnePlus 8 Pro "засветилась" на реальном снимке (Фото)
05 Экс-послы: что означал визит Помпео в Киев
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Снежный циклон: в Украине на несколько дней ухудшится погода
Снежный циклон: в Украине на несколько дней ухудшится погода
В Италии от коронавируса скончался третий человек
В Италии от коронавируса скончался третий человек
Украина готова к возможному выявлению коронавируса
Украина готова к возможному выявлению коронавируса
Рецепт дня: Нежный морковно-апельсиновый пирог
Рецепт дня: Нежный морковно-апельсиновый пирог
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь