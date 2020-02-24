Упал на 2 метра: В Житомирском водохранилище снизился уровень воды

Новости Украины:В Житомирском водохранилище снизился уровень воды на два метра.

Уровень Денишевского водохранилища, которое обеспечивает Житомир водой, упал на 2 метра из-за отсутствия осадков.

Об этом информирует коммунальное предприятие "Житомирводоканал" в Facebook.

"На сегодняшний день приходится констатировать, что уровень воды в Денишевском водохранилище упал на 2 метра. Если обычно в водохранилище 13 млн куб м воды, то в этом году - 10 млн куб. м. Этого запаса хватит городу на 5 месяцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятие по понедельникам проводит отбор проб воды в водохранилищах. Во время таких рейдов исследуют не только качество воды, но и наблюдают за ее количеством.

Житомир водой обеспечивают два водохранилища - "Дениши" и "Отсечное". Если в "Отсечном" уменьшается запас воды, то ее туда переливают из Денишевского водохранилища.

На водоканале уточнили, что сейчас город в среднем потребляет до 60 тыс. кубометров воды в сутки.