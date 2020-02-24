Непогода отступила: Укрзализныця возобновила движение поездов

Новости Украины:В Украине возобновили движение поездов, которые задерживались из-за непогоды.

Сегодня 24 февраля по состоянию на 12:00 движение пассажирских и грузовых поездов в западных регионах Украины полностью возобновлено.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця" в Facebook.

"Укрзализныця ликвидировала последствия непогоды в западных регионах. По состоянию на 12:00 движение пассажирских и грузовых поездов было полностью возобновлено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом непогода привела к задержке в движении пяти пассажирских поездов: №49 Киев - Трускавец, №602 Львов - Солотвино, №81 Ужгород - Киев, №29 Ужгород - Киев, №141 Бахмут - Львов, а также нескольких пригородных поездов. Задержки продолжались от 8 минут до 1 часа 46 минут.

Укрзализныця также нормализовала работу железнодорожной инфраструктуры и оборудования на станции Ходоров и участках: Львов - Сапежанка, Оброшино - Щирец, Любень Великий - Комарно, Яблонька - Соколики - Сянки, Рожнятов - Долина, Глубочек Великий - Озерная и Озерная - Зборов.

Как сообщал Укринформ, 24 февраля вследствие шквального ветра произошло падение деревьев на рельсы и нависание ветвей на линиях электропередач, которые помешали работе железнодорожной инфраструктуры и оборудования на семи участках и на одной станции Укрзализныци. Также непогода привела к задержке движения пяти пассажирских и нескольких пригородных поездов.