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Из-за падения деревьев на пути во Львовской области задерживаются поезда

Из-за падения деревьев на пути во Львовской области задерживаются поезда
10:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: УЗ

Новости Украины:Пять поездов задерживаются из-за падения деревьев на пути во Львовской области, "Укрзализныця" устраняет последствия непогоды.

"Укрзализныця" устраняет последствия шквального ветра во Львовской области из-за которого на территории обслуживания регионального филиала "Львовская железная дорога" зафиксировано падение деревьев на рельсы и нависание ветвей на линиях электропередач.

"Укрзализныця" работает над ликвидацией последствий непогоды, вызвавшей задержку в движении пассажирских поездов № 49 Киев - Трускавец, № 602 Львов - Солотвино, № 81 Ужгород - Киев, № 29 Ужгород – Киев и № 141 Бахмут - Львов, а также нескольких пригородных поездов", - говорится в сообщении

Падение деревьев на рельсы и нависание ветвей на линиях электропередач, которые помешали работе железнодорожной инфраструктуры и оборудования зафиксировано на станции "Ходоров", а также на участках Львов - Сапежанка, Оброшино - Щирец, Любинь Великий - Комарно, Яблонька - Соколики - Сянки, Рожнятов - Долина, Глубочек Великий - Озерная, Озерная - Зборов.

"Укрзализныця" призывает пассажиров внимательно следить за объявлениями на вокзалах относительно возможных изменений в расписании движения поездов.

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Напомним, 24 февраля в Украине ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, ночью на Правобережье, днем в Украине местами 25-28 м/с; временами дождь и мокрый снег (ночью в западных, северных областях, днем в восточной части значительные осадки); температура в течение суток от 5° тепла до 1° мороза, днем на юге и Закарпатье 4-9° тепла.

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Погода, Укрзализныця, Авария, Поезда.
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