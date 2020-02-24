День в ООС: боевики опять пустили в ход тяжелые минометы

Новости Украины:Боевики 4 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе, потерь нет.

Незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня с начала текущих суток в понедельник, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"Сегодня, 24 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Боевики обстреляли позиции Объединенных сил из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По два обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактических группировок "Восток" и "Север", при этом за пределами участков разведения сил и средств.