Борьба за свою Родину: Крымские татары призвали объединиться ради возвращения Крыма

Новости Украины:Крымские татары призвали объединиться ради восстановления территориальной целостности Украины.

В шестую годовщину трагических событий на Майдане крымские татары призвали объединиться ради восстановления территориальной целостности Украины.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"В дни шестой годовщины трагических событий на Майдане во время Революции Достоинства и начала вооруженной агрессии России против Украины, что привело к временной оккупации Крыма и развязывания военных действий на Донбассе, Меджлис крымскотатарского народа призывает все политические силы Украины и гражданское общество Украины к о соединение вокруг главной цели — восстановления территориальной целостности и обеспечения государственного суверенитета Украины в пределах ее международно-признанных", — говорится в сообщении.

Он добавил, что крымские татары в течение долгого периода времени испытывали страдания и изгнание.

"Крымскотатарский народ на протяжении десятилетий изгнания со своей Родины, потерпел многочисленные страдания и потери в ситуациях, когда почти некому было его защитить. С нашей новейшей истории сопротивления коммунистическому режиму СССР мы помним и отдаем должное каждому, кто не боялся выступить в поддержку крымскотатарского народа в самые тяжелые годы его борьбы за возвращение на свою Родину — Крым", — добавил он.

Напомним, крымские татары 2 мая запланировали массово пересечь админграницу с оккупированным Крымом через пункт пропуска "Чонгар". Также они не исключают силовой вариант прорыва в оккупированный полуостров.