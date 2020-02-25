Страшные последствия от непогоды в Украине

Новости Украины:В Украине вследствие непогоды посрывало крыши, повалило деревья, один человек погиб и двое травмированы.

"По состоянию на 17 часов 24 февраля вследствие ухудшения погодных условий (порывы ветра) один человек погиб и два человека травмированы. В частности, в г. Херсон вследствие падения дерева был травмирован ребенок (2007 г.р.), которого госпитализировали в больницу", - отмечают в спасательной службе.

По данным ГСЧС, частично повреждена кровля 17 частных жилых домов и 19 объектов социально-бытовой сферы в Одесской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Винницкой областях.

В частности, на Винниччине падение деревьев зафиксировано в Литинском, Немировском, Липовецком районах и в областном центре. Сильным ветром в с.Стрижавка сорвало кровлю с жилого дома, а в Жмеринском районе - с новостройки. В Ладыжине спасатели и работники коммунальной службы разбирают конструкцию крыши помещения автовокзала, которая была "сорвана" накануне утром.

На Львовщине, в с.Теляж Сокальского района, поваленное дерево упало на проезжую часть, его уже убрали.

В Хмельницкой обалсти в ночь с 23 на 24 февраля зафиксировано 25 случаев падения деревьев. Кроме того, чрезвычайщики в Шепетовке привлекались к демонтажу аварийной конструкции балкона, поврежденного сильным ветром.

В Николаевской области спасатели убрали поваленное дерево с газовой трубы возле школы в Вознесенске. В Николаеве чрезвычайщики помогли распилить и убрать тополь, который упал на троллейбусную контактную сеть в Ингульском районе, убрали упавшие на четыре автомобиля деревья.