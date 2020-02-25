Назвали предварительную причину отравления воспитанников Тернопольского колледжа

Новости Украины:Стали известны предварительные причины массового отравления воспитанников Тернопольского колледжа с усиленной военной и физической подготовкой.

Согласно предварительным данным, причиной отравления 27 воспитанников Тернопольского колледжа с усиленной военной и физической подготовкой стали норовирус и стафилококк. Об этом сообщает главное управление Госпродпотребслужбы в области.

«Известны предварительные причины массового отравления воспитанников Тернопольского колледжа с усиленной военной и физической подготовкой. Из 25 больных, которые были госпитализированы, у 5 выделен норовирус. У других больных выделялся стафилококк, условно патогенная флора», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным лабораторных исследований пищевых продуктов, готовых блюд, смывов из оборудования, кухонной посуды, образцов воды питьевой, отобранных на пищеблоке колледжа, выделены патогенные возбудители - сальмонелла и стафилококк, бактерии группы кишечной палочки.

Из 20-ти смывов у 19-ти неудовлетворительные результаты - выделены бактерии группы кишечной палочки и стафилококк.

Отмечается, что такие результаты свидетельствуют о грубых нарушениях требований санитарного законодательства - технологии и условий приготовления блюд, не соблюдения режима дезинфекции, личной гигиены персоналом столовой.

Окончательных результатов всех исследований еще нет, эпидрасследование продолжается. На прошлой неделе накануне с пищевым отравлением в городе Збараж попали в больницу 27 воспитанников колледжа в возрасте от 15 до 18 лет.