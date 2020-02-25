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Киберполиция помогла американцам поймать банду хакеров

Киберполиция помогла американцам поймать банду хакеров
09:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Нацполиция

Новости Украины:Группа хакеров занималась хищением денег со счетов компаний и частных лиц.

Работники киберполиции и правоохранительные органы США, в рамках реализации международной спецоперации, разоблачили противоправную деятельность транснациональной группы хакехакерскомров. Об этом говорится на сайте МВД.

"Пресечение противоправной деятельности происходило в рамках международной спецоперации с правоохранительными органами США. Хакерская группировка специализировалась на похищении финансовой информации граждан и коммерческих структур с последующим завладением их денежными активами", - говорится в сообщении.

В частности, в феврале нынешнего года, в ходе расследования уголовного производства, начатого Главным следственным управлением Национальной полиции Украины, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, была задокументирована противоправная деятельность гражданина Украины, который является участником этого хакерской группировки.

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Его роль заключалась в создании вредоносного программного обеспечения, которое в дальнейшем использовалось для опустошения банковских счетов по всему миру.

На основании собранных доказательств работники киберполиции Киевщины с привлечением бойцов подразделения спецназначения ГУНП в Киевской области провели обыск по месту жительства фигуранта. По результатам изъята компьютерная техника и телекоммуникационное оборудование. Предварительный осмотр подтвердил отношение лица к совершению указанных выше преступлений.

Действия злоумышленника квалифицируются по признакам ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, в Мариуполе нашли труп с несколькими ножевыми ранениями.

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Украина, США, МВД, Хакеры, Киберполиция, ГУНП, Офис Генпрокурора.
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