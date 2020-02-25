Киберполиция помогла американцам поймать банду хакеров

Новости Украины:Группа хакеров занималась хищением денег со счетов компаний и частных лиц.

Работники киберполиции и правоохранительные органы США, в рамках реализации международной спецоперации, разоблачили противоправную деятельность транснациональной группы хакехакерскомров. Об этом говорится на сайте МВД.

"Пресечение противоправной деятельности происходило в рамках международной спецоперации с правоохранительными органами США. Хакерская группировка специализировалась на похищении финансовой информации граждан и коммерческих структур с последующим завладением их денежными активами", - говорится в сообщении.

В частности, в феврале нынешнего года, в ходе расследования уголовного производства, начатого Главным следственным управлением Национальной полиции Украины, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, была задокументирована противоправная деятельность гражданина Украины, который является участником этого хакерской группировки.

Его роль заключалась в создании вредоносного программного обеспечения, которое в дальнейшем использовалось для опустошения банковских счетов по всему миру.

На основании собранных доказательств работники киберполиции Киевщины с привлечением бойцов подразделения спецназначения ГУНП в Киевской области провели обыск по месту жительства фигуранта. По результатам изъята компьютерная техника и телекоммуникационное оборудование. Предварительный осмотр подтвердил отношение лица к совершению указанных выше преступлений.

Действия злоумышленника квалифицируются по признакам ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия.

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