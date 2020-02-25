В Киеве на каждой станции метро появится дефибриллятор

Новости Украины:На всех станциях метро Киева в 2020 году будут установлены дефибрилляторы.

В 2020 году на всех станциях метро в Киеве установят дефибрилляторы, сообщает Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Первоначально планировалось оснастить 20 станций метро устройствами запуска сердца, однако, учитывая важность проекта, сегодня их количество выросло до 52 благодаря Департаменту здравоохранения города Киева", - указывается в сообщении департамента в соцсети Facebook.

На данный момент проект распоряжения находится на согласовании в структурных подразделениях КГГА.

Дефибриллятор - это прибор, который предназначен для оказания экстренной медицинской помощи при внезапном тяжелом нарушении ритма сердца. Прибор может ликвидировать нарушения сердечной деятельности путем электрического импульса.

Эти одиночные электрические импульсы выводят сердце из состояния фибрилляции, когда отдельные группы мышечных волокон сердечной мышцы сокращаются нескоординированно. Во время фибрилляции сердце теряет способность совершать сокращения, что приводит к неэффективной работе всего органа. Человек, пребывающий в таком состоянии, нуждается в мгновенной помощи.