В Житомире киберполицейский вымогал взятку в 5 тыс долларов (Фото)

Новости Украины:Сотрудник киберполиции вымогал 5 тысяч долларов за непривлечение к ответственности, за распространение порнографии, местного жителя.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали работника структурного подразделения Департамента киберполиции Национальной полиции Украины, подозреваемого в вымогательстве 5 тыс. долл. неправомерной выгоды за закрытие уголовного производства. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По версии следствия, киберполицейский требовал от местного жителя 5 тыс. долл. за непривлечение его к ответственности за распространение порнографической продукции. За эту сумму полицейский обещал фигуранту дела обеспечить "нужный" вывод компьютерно-технической экспертизы.

"Чтобы избежать разоблачения, киберполицейский сначала предложил перечислить средства в биткоинах на электронный кошелек. Однако, из-за длительности этой процедуры, он, наконец, согласился получить взятку в гривневом эквиваленте частями на банковский счет своего знакомого", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали офицера полиции в центре Житомира согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины сразу после зачисления на карточку первого "транша" - 24 тысячи гривен.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины задержанному объявлено о подозрении. Проверяется информация о причастности к противоправной деятельности других должностных лиц отдела Нацполиции.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, в Одессе объявили о подозрении мужчине, который с помощью схемы вывел из банка более чем один миллион гривен.