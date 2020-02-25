В Николаеве пьяный водитель маршрутки врезался в троллейбус

Новости Украины:В Николаеве водитель маршрутки в состоянии опьянения сел за руль и устроил ДТП с участием троллейбуса.

В Николаеве сегодня утром водитель маршрутки "Рута", находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, столкнулся с троллейбусом.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Николаевской области, около 08:00 на улице Новозаводская, 5 (Конечная остановка общественного транспорта) произошло ДТП с участием троллейбуса и маршрутного транспортного средства "Рута".

"Водитель маршрутки не рассчитал расстояния между транспортными средствами и, двигаясь задним ходом, допустил столкновение с троллейбусом", - говорится в сообщении. Отмечается, что во время общения с водителем правоохранители заметили у него признаки алкогольного опьянения. Водитель согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения в установленном законом порядке в медицинском учреждении. Результат осмотра – 3.10 промилле.

"Водитель не находился на маршруте и не перевозил пассажиров", - уточнили в полиции.

Патрульные отстранили водителя от управления и составили в отношении мужчины административные материалы за ч. 1 ст. 130 Куоап (управление транспортным средством в состоянии алкогольного/наркотического опьянения), а также по ст. 124 Куоап. Маршрутку патрульные передали ответственному лицу перевозчика.

Напомним, в Киеве на проспекте Николая Бажана водитель маршрутки с пассажирами не справился с управлением и врезался грузовик.