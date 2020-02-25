СБУ перекрыла контрабандный канал поставки электроники в Украину

Новости Украины:Персонал одной из авиакомпаний незаконно провозил на территорию Украины электронику.

Служба безопасности Украины блокировала нелегальный ввоз в Украину электротехники персоналом одной из авиакомпаний. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что трое фигурантов дела во время регулярных авиарейсов в одной из стран Персидского залива скупали и ввозили в Украину крупные партии несертифицированной электронной продукции известных мировых брендов", - говорится в сообщении.

После переправки товара в Украину члены экипажа реализовывали продукцию без обязательной сертификации по поддельным документам через сеть торговых заведений в Киеве и других регионах страны.

В ходе проведения следственных действий правоохранители изъяли незаконно ввезенную продукцию, в частности, смартфоны, поддельные товарно-сопроводительные документы, наличные деньги, а также платежные карточки банков-нерезидентов, с использованием которых осуществлялись финансовые сделки.

Сейчас организатору схемы сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжается досудебное следствие.

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