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В Киевской области мужчина дома вырастил конопли почти на 1 млн гривен

В Киевской области мужчина дома вырастил конопли почти на 1 млн гривен
16:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Нацполиция

Новости Украины:Полученный урожай мужчина расфасовывал и хранил в стеклянных банках, ведрах и коробках.

Полиция Киевщины разоблачила мужчину, который в подвальном помещении выращивал коноплю.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции в Киевской области, 43-летний житель Обуховского района оборудовал в подвале теплицу и выращивал там элитные сорта конопли.

"Культивирование осуществлялось по всем правилам аграрной науки: с использованием специального освещения, регулировки вентиляции, температурного режима и других элементов, необходимых в деле подпольного производства", - говорится в сообщении.

Полученный "наркоурожай" злоумышленник расфасовывал и хранил в стеклянных банках, ведрах и коробках.

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Во время проведения санкционированного обыска в доме нарушителя полицейские обнаружили и изъяли зеленые растения конопли, фасованное высушенное наркозелье, разнообразное оборудование, банковские карты.

"По ценам "черного" рынка сумма изъятого может составлять около 1 млн гривен", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины.

Изъятые растения направлены на экспертное исследование, по результатам которого в отношении мужчины будет принято окончательное процессуальное решение и избрана мера пресечения. Также полицейские устанавливают круг других лиц, причастных к данному правонарушению.

Напомним, в Закарпатской области местного жителя, который контактировал с гражданином Китая, госпитализировали в областную инфекционною больницу.

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Киев, Киевская область, Наркотики, Полиция, Конопля, Полиция Киева.
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