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Нацполиция задержали иностранца, которому в Турции грозит пожизненное

Нацполиция задержали иностранца, которому в Турции грозит пожизненное
12:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Нацполиция

Новости Украины:В аэропорту "Борисполь" задержали мужчину, который находился в международном розыске.

В международном аэропорту "Борисполь" полицейские задержали гражданина Грузии, которого разыскивали правоохранительные органы Турецкой Республики.

Как сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины, злоумышленника задержали когда он пытался покинуть территорию Украины.

"42-летний иностранец подозревается в совершении нападения на женщину и завладении 14 тыс. долларов США. От полученных телесных повреждений женщина скончалась", - говорится в сообщении.

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С марта 2015 года злоумышленник находился в международном розыске.

Для избежания наказания он использовал средства конспирации, в частности - постоянно менял верхнюю одежду.

Сейчас решается вопрос о временном аресте задержанного иностранца. Согласно законодательству Турецкой Республики, ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Одесской области вследствие непогоды были обесточены более 140 населенных пунктов.

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Аэропорт, Задержание, Борисполь, Розыск, Нацполиция.
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