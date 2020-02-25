Нацполиция задержали иностранца, которому в Турции грозит пожизненное

В международном аэропорту "Борисполь" полицейские задержали гражданина Грузии, которого разыскивали правоохранительные органы Турецкой Республики.
Как сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины, злоумышленника задержали когда он пытался покинуть территорию Украины.
"42-летний иностранец подозревается в совершении нападения на женщину и завладении 14 тыс. долларов США. От полученных телесных повреждений женщина скончалась", - говорится в сообщении.
С марта 2015 года злоумышленник находился в международном розыске.
Для избежания наказания он использовал средства конспирации, в частности - постоянно менял верхнюю одежду.
Сейчас решается вопрос о временном аресте задержанного иностранца. Согласно законодательству Турецкой Республики, ему грозит пожизненное заключение.
Напомним, в Одесской области вследствие непогоды были обесточены более 140 населенных пунктов.