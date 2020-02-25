День в ООС: боевики выпустили 15 мин по позициям ВСУ

Новости Украины:Оккупанты обстреляли подступы к трем населенным пунктам на Донбассе.

По состоянию на 18.00 вторника, 25 февраля, российско-террористические войска трижды обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ОС в Facebook.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов разных систем и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

Так, два обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": рядом с Талаковкой - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 5 мин; недалеко от населенного пункта Пески - из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел по нашим позициям: в районе Катериновки - из 120-мм миномета - 10 мин.

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.