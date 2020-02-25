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Разумков о возвращении оккупированных территорий: Подход разный, приоритет одинаковый

Разумков о возвращении оккупированных территорий: Подход разный, приоритет одинаковый
16:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ВРУ

Новости Украины:Возвращение оккупированных Крыма и части Донбасса одинаково приоритетны для Украины.

Возвращение оккупированных Российской Федерацией территорий Крыма и части Донбасса являются приоритетными для украинской власти, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Безусловно, будет разный подход к решению этих вопросов, но для нас они одинаково приоритетные. Ведь и там, и там наши граждане, наши земли", - сказал Разумков на встрече с президентом Латвии Егилсом Левитсом во вторник в Риге.

Как сообщает сайт украинского парламента, Разумков поблагодарил Левитса за готовность Латвии на международной арене поддерживать Украину в ее борьбе за территориальную целостность и суверенитет.

"Там, где не может говорить Украина, говорит Латвия. Там, где не слышно один голос - услышат несколько. Мы чувствуем поддержку Латвийской Республики в рамках работы ПАСЕ, ООН и других международных организаций, и это очень важно для Украины", - отметил председатель парламента.

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Спикер украинского парламента выразил президенту Латвии благодарность за поддержку Украины на пути к членству в НАТО. "Мы сотрудничаем на пользу не только Украины, но и всей Европы, и делаем все зависящее от нас для сохранения демократических принципов", - отметил Разумков.

В свою очередь Левитс выразил надежду, что этот визит даст положительный импульс взаимоотношениям между государствами. В частности, он акцентировал на необходимости развивать сотрудничество в рамках Восточного партнерства.

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На что Разумков сказал, что это направление является важным для Украины. "Надеюсь, качественная коммуникация на уровне дипломатических миссий, парламентариев и чиновников позволит углубить сотрудничество между нашими странами", - отметил он.

Как сообщалось, Разумков находится 24-25 февраля с официальным визитом в Латвии, после завершения которого отправится с визитом в Эстонию.

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Верховная Рада, Латвия, Оккупированный Крым, Эгилс Левитс, ОРДЛО, Дмитрий Разумков.
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