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Как депутаты ходили в Раду в феврале: Половина парламентариев не была замечена на заседаниях

Как депутаты ходили в Раду в феврале: Половина парламентариев не была замечена на заседаниях
13:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Все заседания Верховной Рады в феврале посетили только 178 народных депутатов.

В феврале только 178 депутатов посетили все заседания Верховной Рады.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины, эксперты которого проанализировали посещения народными депутатами и парламентскими фракциями пленарных заседаний Верховной Рады в феврале 2020 г.

По данным КИУ, показатели посещения заседаний парламента в феврале снизились по сравнению с другими месяцами.

Так, всего в течение февраля состоялось 13 пленарных заседаний ВР. При этом все заседания за месяц посетили только 178 народных депутатов, то есть, менее половины. Для сравнения: в декабре 2019 года все заседания Верховной Рады посетили 240 народных депутатов, ноябре - 299 депутатов.

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Среди фракций Верховной Рады высокие показатели посещения у депутатов "Слуги народа", "Голоса" и "Европейской солидарности". Так, в среднем на заседаниях Верховной Рады присутствовали 75% депутатов от "СН", 67% депутатов от "Голоса" и 62% - от "ЕС". Низкие результаты в "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 57% и ВО "Батькивщина" - 55%.

Однако эти цифры все же значительно ниже, чем месяцем ранее, в январе 2020. Тогда в среднем на заседаниях Верховной Рады были зарегистрированы 80% депутатов от "ЕС", 79% - от "СН", 72% - от ВО "Батькивщина" 71% - от "Голоса", 67% - от "ОПЗЖ".

Председатель КИУ Алексей Кошель предположил, что активность депутатов в феврале снизилась в связи с рассмотрением поправок в проект Земельного кодекса.

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"В начале февраля парламент перешел к рассмотрению Земельного кодекса. В частности, к голосованию в сессионном зале поправок народных депутатов. Традиционно это та процедура, которая не привлекает особого внимания парламентариев. Большинство поправок депутатами не учитываются, а их рассмотрение скорее является формальным, чем реальным механизмом повлиять на текст законопроекта. Вероятно, именно это и стало причиной снижения активности депутатов в феврале", - сказал Кошель.

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Верховная Рада, Депутаты, КИУ.
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